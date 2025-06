Um carro deslizou na noite desta quarta-feira pela Rua da Igreja, na Camacha, acabando imobilizado junto a um poste, que evitou consequências mais graves.

Segundo testemunhas oculares, o carro apenas foi travado pela estrutura metálica, após descer descontroladamente a estrada.

De acordo com relatos no local, o condutor terá estacionado o carro momentaneamente para se dirigir a um multibanco nas imediações. No entanto, o automóvel ter-se-á movimentado por, alegadamente, não ter ficado devidamente travado.

Apesar do susto e do aparato gerado no local, não haverá registo de feridos.