Carga solta provocou pequenos constrangimentos na Praça da Autonomia

Um veículo de transporte de mercadorias sofreu, esta manhã, um pequeno incidente na Praça da Autonomia, no Funchal. Ao fazer uma curva, parte da carga foi projetada para a via, impedindo momentaneamente a passagem dos restantes veículos, mesmo em frente à entrada para o cais 8.

A tripulação do carro resolveu rapidamente a situação, recolhendo as pequenas caixas que transportavam garrafas e que, ao que tudo indica, estavam mal-acondicionadas na parte traseira do veículo. No entanto, o incidente causou alguns prejuízos, uma vez que várias garrafas se partiram ao cair no asfalto.

De acordo com uma testemunha ocular, o episódio provocou apenas alguns constrangimentos na circulação automóvel, não havendo registo de feridos.