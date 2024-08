Apesar de estarem encerrados os percursos pedestres, vários turistas continuam a ignorar a sinalização e a passar as barreiras montadas. Nas zonas altas da Ponta do Sol, onde a presidente da autarquia tem acompanhado a evolução das chamas, tem sido visível, à distância, a passagem de caminhantes pela Levada Nova e pela Levada do Moinho, precisamente no vale onde, mais a Norte, continuam a descer as chamas.