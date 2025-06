Burla com recurso ao nome da EEM fez cinco vítimas na Região

O Comando Regional da PSP Madeira lançou esta tarde um aviso a alertar a população para uma burla, via telefone, na Região com recurso ao uso indevido do nome da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM).

No mês passado, foram registadas cinco ocorrências deste tipo nos Concelhos do Porto Moniz, Calheta e Santa Cruz”, que estão a ser investigadas pela Polícia.

De acordo com o comunicado da PSP, para realizar esta burla o suspeito efetua um contato telefónico, normalmente com proprietários de restaurantes ou bares, em horários de grande afluência de clientes, intitulando-se como funcionário da EEM.

Nesta ocasião, solicita o pagamento de uma alegada dívida à Empresa, o qual tem de ser regularizada naquele momento, fornecendo as entidades de referência 12543 e/ou 50410. Caso não façam o pagamento, o burlão ameaça com o corte imediato da energia ao estabelecimento.

As vítimas, com receio de terem prejuízos financeiros com o seu negócio, motivados pelo corte da eletricidade, acabam por ceder e pagar a alegada dívida, por transferência bancária, consumando-se assim a burla.

O Comando Regional da PSP Madeira recomenda aos cidadãos que desconfiem e suspeitem de quaisquer situações que tenham urgência, pressionando a um pagamento ou a uma transferência imediata.

A PSP faz as seguintes recomendações:

a) Desconfie de chamadas com tom urgente ou ameaçador;

b) Falsos funcionários dizem que, se o pagamento não for feito de imediato, haverá corte de serviços, penhoras, ou ações judiciais;

c) Nunca forneça dados pessoais, bancários ou códigos por telefone;

d) Confirme sempre a identidade do interlocutor, número de colaborador e entidade;

e) Termine a chamada e contacte diretamente a entidade oficial através dos contactos que constam nas faturas ou sites institucionais;

f) Nunca efetue pagamentos com base apenas numa chamada telefónica;

g) Solicite sempre documentação por escrito (email ou carta);

h) Verifique a veracidade da dívida junto da empresa ou entidade;

i) Ignore pedidos de transferência imediata de dinheiro;

j) Alerte familiares, sobretudo idosos;

k) Denuncie imediatamente às autoridades.