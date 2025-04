Uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e, pelo menos, duas patrulhas da Polícia de Segurança Pública (PSP) foram acionadas durante a noite desta sexta-feira para uma ocorrência na zona dos Viveiros, alegadamente relacionada com um quadro de agressões e violência doméstica.

O caso envolve uma mulher de aproximadamente 40 anos, que já em outubro do ano passado tinha sido detida pela PSP depois de ter agredido a própria mãe com uma arma branca. Ontem à noite, polícia e bombeiros voltaram a ser chamados à casa onde mora a mãe desta mulher, com idade na casa dos 60 anos, sendo que, segundo foi possível ao JM apurar, o motivo estará novamente relacionado com o contexto de violência doméstica sobre a progenitora.

Devido à gravidade da situação e até pelo perigo para as próprias vítimas e equipa de socorro, a PSP esteve no local e acabou por acompanhar o transporte da utente até ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.