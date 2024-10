Bombeiros e EMIR tentam salvar criança em estado grave em Machico

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão, neste momento, a envidar todos os esforços para salvar uma criança de três anos que sofreu um grave problema de saúde em Machico.

O alerta foi dado de imediato, e as equipas de socorro a cargo da equipa pré-hospitalar dos bombeiros já se encontram no local. Embora as informações ainda sejam escassas, o JM apurou que a situação é considerada extremamente crítica.

As equipas de socorro já vão a caminho do serviço de urgências do hospital Dr Nélio Mendonça, onde uma equipa da Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) aguardam a chegada da criança.