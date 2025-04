Uma equipa com seis elementos dos Bombeiros Municipais de Machico procede, neste momento, ao resgate de uma mulher, estrangeira, com idade entre 60 a 70 anos, que caiu na vereda do Cais do Sardinha, no Caniçal.

O alerta foi dado pelas 12h20, sendo que a corporação mandou para o local, um carro de apoio e uma ambulância. Os bombeiros ainda estão na zona da ocorrência, desconhecendo-se qual a gravidade dos ferimentos causados na caminhante. Há, contudo, suspeita de fratura de uma perna.