Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados, esta madrugada, pelas 03h42, para prestar auxílios aos Bombeiros Voluntários Madeirenses numa ocorrência provocada por uma inundação numa residência no Caminho do Tanque, no Monte.

Sabe o JM que ambas as corporações mobilizaram para o local dois elementos e uma viatura, além de que na casa em questão residem cinco pessoas, as quais não sofreram qualquer tipo de danos físicos.

Além das corporações foi ativado um piquete de águas que procedeu ao fecho da válvula de modo a conter a inundação. Os trabalhos de manutenção serão continuados hoje.