“Bloom” e outras drogas aprendidas em operação especial de prevenção criminal da PSP no Estreito

Dois homens foram detidos “em flagrante delito” pela Policia de Segurança Pública (PSP), com suspeitas do “crime de tráfico de estupefacientes”. Na operação da PSP, foram ainda aprendidos dois automóveis e cinco motorizadas.

Após a operação, os detidos, de 20 e 28 anos, “aguardaram a apresentação para primeiro interrogatório judicial para determinação das medidas de coação, as quais serão oportunamente comunicadas”.

As detenções foram efetuadas “no decurso de uma Operação Especial de Prevenção Criminal, autorizada pelo Ministério Público” e desenvolvida pela Divisão Policial de Câmara de Lobos, durante o dia 22 de outubro do corrente ano, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, anunciou em comunicado o Comando regional da PSP.

Na operação estiveram envolvidas as Esquadras de Investigação Criminal e da Esquadra Territorial, bem como da Equipa Cinotécnicas da Força Destacada da Madeira da Unidade Especial de Polícia (UEP).

Na nota, a PSP anuncia que foram “cumpridos vários mandados de busca e apreensão na sequência de investigações que já se encontravam em curso há vários meses e que compreenderam várias ações de vigilância e outras diligências investigatórias que permitiram a recolha de elementos probatórios que serão utilizados nas subsequentes fases do processo”.

A Polícia revela, ainda, que nesta grande operação foram aprendidas, entre outros, as substâncias, material e valores apreendidos: 1.638 gramas de Bloom - “Alpha PHP”; 10 doses individuais de “Cocaína”; 20 doses individuais de Heroina”; 6 doses individuais de “Haxixe”; Diverso material usado na divisão, embalamento e distribuição do produto estupefaciente.

Foram ainda apreendidos 117.337 Euros; 2 automóveis de alta cilindrada; 5 motociclos de alta cilindrada e 50 munições de calibre 12.