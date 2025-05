Balanço: Dois feridos graves e cinco ligeiros no despiste do jipe no sítio do Pedregal

O comandante operacional de socorro, 2.° comandante BVC, Lino Sá, fez há pouco, para o JM, o balanço final da operação de resgate e socorro.

O alerta foi recebido às 12h50. Inicialmente, a chamada era para dois feridos, mas com a informação posterior foi confirmado um despiste com capotamento, com 7 feridos, numa zona de difícil acesso.

Foi feito o despacho dos primeiros meios e, além desta resposta primária, foi acionada a equipa de socorro de resgate em montanha e também o helicóptero.

Duas vítimas graves foram estabilizadas no local pela EMIR e resgatadas pelo helicóptero. As restantes foram estabilizadas e triadas pela equipa médica e, de acordo com a prioridade definida, foram encaminhadas para as unidades hospitalares adequadas.

No local estiveram 14 veículos, um meio aéreo, 46 operacionais, vários corpos de bombeiros, EMIR e Cruz Vermelha Portuguesa.