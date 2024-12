A Autoridade Marítima Nacional confirmou, em comunicado, como o JM havia avançado, que uma embarcação de alta velocidade foi hoje, 9 de dezembro, recuperada a norte da ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, “desconhecendo-se as causas que tenham estado na origem da ocorrência”.

“Na sequência de um alerta recebido pelas 09h30, a informar para a existência de uma embarcação parcialmente submersa junto à Fonte da Areia, o Capitão do Porto de Porto Santo coordenou as operações de recuperação da embarcação”, refere a nota.

À chegada ao local, os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Porto Santo confirmaram, com o apoio do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e da GNR, que se tratava de uma embarcação de alta velocidade sem registo, posteriormente transportada para a marina do Porto Santo, onde se encontravam elementos da Polícia Marítima, da GNR e da Polícia Judiciária.

O Comando-local da Polícia Marítima do Porto Santo tomou conta da ocorrência, conclui a nota.