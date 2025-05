Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram ativados, esta manhã, por volta das 11 horas, para socorrer uma pessoa na sequência de um acidente, envolvendo duas viaturas, e que ocorreu no Lugar de Baixo, Ponta do Sol.

Ao que apurou o JM, do sinistro, resultou um ferido ligeiro, assistido no local e transportado numa ambulância da corporação para o centro de saúde local.