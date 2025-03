Um acidente ocorrido ao final da manhã desta quarta-feira está a causar fortes constrangimentos no trânsito na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava – Machico, na primeira saída para Câmara de Lobos.

A polícia está no local a coordenar o trânsito, que se encontra fortemente condicionado, com um congestionamento que se estende por vários quilómetros. Já foi espalhado farelo na via, sinalizando a possível presença de derrame de combustível ou outros fluídos.