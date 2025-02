Acidente na Rotunda de Santo António provoca um ferido e congestionamento

Um acidente rodoviário ocorrido na tarde deste sábado na rotunda de Santo António, está a causar fortes constrangimentos no trânsito, tendo resultado ainda num ferido.

O choque entre duas viaturas - uma mota e um carro - ocorreu no centro da rotunda, dificultando a circulação automóvel e provocando um grande congestionamento na área.

No local estiveram uma ambulância e uma equipa de socorro, bem como a Polícia de Segurança Pública, que tomou conta da ocorrência.

De acordo com uma testemunha ocular, há a registar um ferido. Trata-se de uma mulher de aproximadamente 35 anos, que apresentava dores e escoriações nos membros inferiores. A vítima recebeu assistência no local e foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgências.

O acidente resultou ainda em danos materiais nas viaturas envolvidas. O trânsito mantém-se condicionado devido à ocorrência.