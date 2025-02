Um acidente ocorrido há pouco na zona da Encumeada está a dificultar a circulação automóvel, apurou o JM.

Segundo uma testemunha, o Túnel da Encumeada encontra-se encerrado ao trânsito devido a um acidente grave, alegadamente no seu interior. Até ao momento, foi possível apurar que existem duas vítimas, uma delas já foi socorrida e já está a caminho do Hospital. A segunda está a ser socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz, que estão apoiados por duas ambulâncias e uma viatura de apoio.

Continuaremos a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos.