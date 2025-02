Acidente em cadeia provocou congestionamento na Via Rápida em Machico

Um acidente em cadeia está a causar grandes perturbações no trânsito da Via Rápida, no sentido Machico-Santa Cruz, nesta tarde de domingo.

O acidente ocorreu logo após o túnel de Machico, resultando em sérios transtornos no local e impedindo a circulação no sentido Este-Oeste. Segundo informações apuradas pelo JM, todas as viaturas foram posicionadas à esquerda para permitir a passagem das viaturas das equipas de socorro e assistência da Via Litoral.

O tráfego no sentido de Machico para Santa Cruz, na faixa norte entre Machico e Água de Pena, encontrava-se completamente interrompido devido ao acidente. Ainda não é possível determinar o número de veículos envolvidos nem confirmar a existência de feridos.