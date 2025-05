Acidente com viatura pesada obriga ao corte da VR1 nos Viveiros e gera longas filas de trânsito (com fotos)

De acordo com as informações apuradas até ao momento, o camião terá capotado, espalhando toda a carga pelas faixas de rodagem, o que levou ao corte total da circulação nesse troço da via.

A Via Rápida (VR1) está encerrada no sentido Santo António–São Gonçalo, na zona dos Viveiros, na sequência de um acidente que envolveu, pelo menos, uma viatura pesada de mercadorias.

As consequências já se fazem sentir com intensidade, pois a fila de trânsito estende-se para além da zona de Santo António, tornando impossível a circulação naquela área.

As autoridades policiais e de socorro, bem como as equipas da Via Litoral estão no local a coordenar as operações.