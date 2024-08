De acordo com balanço da Proteção Civil às 9h30, o incêndio, que começou na 4.ª feira na Ribeira Brava, e já atravessa Câmara de Lobos, tem empenhados 56 operacionais e 18 viaturas, juntamente com o meio aéreo e Unidade Móvel de Telecomunicações e Emergência do SRPC.

Elementos afetos aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e Bombeiros Municipais de Machico, e Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

Informa a Proteção Civil que “na Ribeira Brava, o incêndio continua ativo na frente da Encumeada, embora fora de zonas habitacionais, onde uma Equipa de Combate a Incêndios Rurais (ECIR), afeta aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, mantém vigilância ativa”.

Fogo perto de casas no Jardim da Serra

“No concelho de Câmara de Lobos mantem-se um incendio ramificado entre as localidades do Jardim da Serra e Curral das Freiras, sendo que no jardim da serra as chamas aproximam-se de zona habitacional, apesar de ainda não haver residências em perigo.

No Curral das Freiras, o incêndio já se espalhou por toda a encosta, colocando em risco as áreas de Seara Velha e Terra Chã de Cima, tendo o evoluir do incêndio nesta freguesia originado a evacuação de residentes das suas habitações por segurança e precaução, desencadeada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Câmara de Lobos”.

O SRPC, IP-RAM destaca a dificuldade no combate às chamas devido à progressão do fogo em áreas de difícil acesso terrestre.

“Apesar das condições adversas, como altas temperaturas, baixa humidade, ventos fortes e orografia complexa, as equipas encontram-se no teatro de operações a desenvolver todos os esforços para controlar as chamas e salvaguardar as residências”, é relevado.