Cinco veículos de combate a incêndios e trinta e três operacionais de 3 corporações diferentes: Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Voluntários Madeirenses e Voluntários da Calheta combatem o fogo que deflagrou ao início da tarde no sítio da Furna, Ribeira Brava, com a ajuda do meio aéreo.

De acordo com balanço feito pelo comandante operacional do serviço regional de Proteção Civil, Marco Lobato, aos microfones da Rádio Jornal, é “uma zona que não é de total inacessibilidade”, aclarando que o dispositivo montado é o “adequado” neste momento.

”As condições meteorológicas não são muito desfavoráveis. O meio aéreo está a conseguir operar”, fundamentou, assegurando que o fogo não se encontra perto de zonas habitacionais, de acordo com último ponto de situação.

Sobre a origem do fogo, assume não ter conhecimento se é, ou não, um caso de mão criminosa.