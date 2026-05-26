Virgínia Gonçalves Brazão de Abreu

Seu marido, seus filhos, noras, genros, netos e bisneto, seus sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Bica, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 26/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:45 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 10:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 31/05/2026, pelas 08:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais da Unidade de AVC, em especial ao Dr. Pedro Nóbrega, todo o apoio prestado, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Curral das Freiras, 26 de maio de 2026