Virgínia de Freitas de Jesus

A família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente a todos, vem por este meio agradecer a solidariedade de quantos se dignaram participar no funeral da sua saudosa parente ou que, de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.

Participa ainda que hoje, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 18h00, na Capela De São José - Camacha, a missa pelo eterno descanso da sua alma, reiterando, uma vez mais, os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 30 de março de 2026.