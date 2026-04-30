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PARTICIPAÇÃO

30-04-2026
Virgília São Pedro Teixeira
Virgília São Pedro Teixeira
FALECEU
  • Freguesia|

Suas irmãs, sobrinhos, primos e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 30/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:15 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 30 de abril de 2026

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