Teresa Mendes de Azevedo Fernandes

Seus filhos Manuel Fernandes e filhos; Domingos Fernandes, esposa e filhos; Maria Teresa Fernandes e filhos; António Fernandes e filhos, amigos e demais familiares, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 08/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio pelas 13:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 8 de abril de 2026