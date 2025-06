Teresa Barreto

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmãs, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, tia e parente, residente que foi ao Caminho dos Rachões, Impasse B; Fajã dos Rolos, freguesia de Santo António da Serra e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 10:15 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia de Santo António da Serra.

O corpo estará em Câmara Ardente na referida Casa Mortuária, hoje a partir das 09:00 Horas.

A Família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar e informa que, na próxima quarta-feira, dia 11/06/2025, pelas 18:00 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Bom Caminho na Ribeira de Machico, freguesia de Santo António da Serra, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Um especial agradecimento, aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do 3º andar do Hospital dos Marmeleiros, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com a sua querida parente.

Santo António da Serra, 7 de junho de 2025