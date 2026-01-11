MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

11-01-2026
Sidónio Sebastião Alves Jardim
Sidónio Sebastião Alves Jardim
Faleceu
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Sua esposa, filhos, nora, genro e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Encosta dos Socorridos, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 12/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de Nossa da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quinta-feira, 15/01/2026, pelas 17:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 11 de janeiro de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual a avaliação que faz do espetáculo de fogo de artifício deste ano?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas