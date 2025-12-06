Sara Sofia Ferreira Camacho

Suas filhas, seu companheiro, sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua da Venezuela, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 06/12/2025 saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 07/12/2025, pelas 11:30 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece aos profissionais de saúde do Hospital Dr. Nélio Mendonça, ao Pingo Doce e colegas, todo o apoio prestado e carinho com que sempre trataram a sua querida Sara.

Sara, foi uma grande dor, tristeza, mágoa e angústia, quando recebemos a notícia que a tua passagem pela vida tinha terminado.

O teu sorriso contagiante e a tua boa disposição ficarão nas nossas memórias.

Sara, não é um adeus para sempre, mas sim um até já.

Nossos sinceros sentimentos, da equipa Pingo Doce Anadia.

Chegou o momento de dizer adeus sem que estivéssemos preparados para isso.

Com carinho e respeito, despedimo-nos de uma estrela que brilhará para sempre.

Sara, nunca serás esquecida, descansa em paz.

Os mais profundos sentimentos à família, de toda a equipa do Pingo Doce Brito Câmara.

Funchal, 6 de dezembro de 2025.