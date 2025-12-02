Sua mãe, irmãs, irmão, cunhada, cunhado, primas, primos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Miguel Luís Pereira Gonçalves, natural da freguesia do Monte, residente que foi em São Pedro, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 02 de dezembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 2 de dezembro de 2025