Maria Ventura de Jesus

Seus filhos: Maria, Merícia, Nicolas, Alícia, Lídia e João, genros, noras, netos, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, bisavó e parente, natural da Ribeira da Janela, residente atualmente à freguesia de Santa Luzia e que o seu funeral se realiza, hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:30 horas, para a Igreja Paroquial da Ribeira da Janela (Nossa Senhora da Encarnação), onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, prosseguindo o seu funeral, após as cerimónias, para inumação, no cemitério municipal da referida freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima quinta-feira, dia 18, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro-Funchal.

A família, mui reconhecidamente, agradece a toda a equipa do Centro de Saúde do Bom Jesus e aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

Ribeira da Janela, 14 de dezembro de 2025