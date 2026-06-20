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Agradecimento e Missa do 7.º dia

20-06-2026
Maria Teresa Castro Vieira
  • Freguesia| Funchal

A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral da sua saudosa parente, ou que de outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

Participa que amanhã, Domingo, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada pelas 09h30 na Igreja Paroquial De Santa Rita - Funchal, a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 20 de junho de 2026

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