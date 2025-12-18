Seu marido, filhas, filhos, netas, netos, bisnetas, bisnetos, irmãos e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Pereira Roque, natural de Câmara de Lobos.

O funeral realizar-se-á amanhã, sexta-feira, dia 19 de dezembro, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 18 de dezembro de 2025