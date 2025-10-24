Maria Olívia Martins Rebelo

Suas filhas, genro, neto, irmã e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente na Estrada Comandante Camacho de Freitas nº241 casa 2, paróquia da Graça, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11.30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11.00 horas na referida capela.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 3.ºandar poente do Hospital dos Marmeleiros, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 24 de outubro de 2025