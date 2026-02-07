Maria Odília de Ascensão Barreto

Com carinho e saudade de seus, filhos, filhas, noras, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente ao Caminho da Fajã das Flores N.º 49, Paroquia de São Bento, Ribeira Brava, mais se informa que seu funeral se realiza neste Domingo, 08/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12:15 horas em direção á Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 13:30 horas seguindo em cortejo funebre para o Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada no proximo Sábado, 14 de Fevereito às 17:00 horas na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava.

Ribeira Brava, 8 de fevereiro de 2026