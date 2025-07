Maria Manuela da Conceição Lusitano de Andrade

Sua sobrinha Maria da Graça Lusitano Cabral Vieira, demais sobrinhos (ausentes e presentes) e família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa tia e parente, natural da freguesia de Ponta Delgada e residente que foi à Rua Dr. Pita, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza, hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 11:45 horas, para a Igreja Paroquial de Ponta Delgada (Senhor Bom Jesus), onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, prosseguindo o seu funeral, após as cerimónias, para Sepultura de Família, no Cemitério Municipal de Ponta Delgada.

A família, mui reconhecidamente, agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quinta-Feira, dia 31, pelas 19:00 horas, na Igreja da Paróquia de Nossa Senhora da Nazaré.

A família agradece à Direção e a toda a Equipa do Centro Social e Paroquial de Santo António, ao Caminho Dr. William Eduardo Clode, nº 46 e aos Médicos, Enfermeiros e Assistentes Operacionais do 3º andar-poente do Hospital dos Marmeleiros, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

Funchal, 27 de julho de 2025