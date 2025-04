Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, sua irmã, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Terceira Lombada, Ponta Delgada, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 12/04/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:30 horas para a Igreja Paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia amanhã, domingo, 13/04/2025, pelas 10:00 horas, na Igreja Paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, do Hospital dos Marmeleiros, ao Lar Ponta Delgada, e um agradecimento em especial à Dra. Daniela Abreu, Dra. Joana e Dr. Roberto Gouveia, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

A gerência do Snack-bar London, em Ponta Delgada, comunica com profundo pesar o falecimento da Sra. Maria Lurdes Gonçalves, mãe da proprietária, sogra e avó.

Em nome da nossa gerência, agradecemos desde já a todos — familiares, amigos, vizinhos e clientes — pelo apoio e pela solidariedade manifestados ao partilharem connosco esta dor.

Ponta Delgada, 12 de abril de 2025