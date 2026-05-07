Maria Luíza Jesus Delgado Sequeira (Maria Chadeira)

Sua sobrinha, seu irmão e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Coxa, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 07/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 10/05/2026, pelas 08:15 horas na igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais, e de uma forma especial à Dra. Gonimar do Lar do Porto Moniz, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Porto Moniz, 7 de maio de 2026