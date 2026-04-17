MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

17-04-2026
Maria José Nunes Teixeira
Maria José Nunes Teixeira
Faleceu
  • Freguesia| Santa Cruz

Seu cunhado António Almada Pereira, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa cunhada, tia e parente, residente que foi ao Caminho da Palmeira, paróquia da Lombada, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 14:15 horas, para a Capela de São Pedro, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação em Jazigo de Família, no cemitério municipal da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 11:00 horas.

Terça-feira 21/04/2026), pelas 18:30 horas, no Capela de São Pedro, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Renova os agradecimentos aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, e do 4 piso poente e 1 piso Pneumologia do Hospital dos Marmeleiros, pela forma atenciosa e profissional com que trataram da sua familiar.

São Pedro, 17 de abril de 2026.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Mestrado em Gestão

Decidir saúde
15/04/2026 08:00

Entre perguntas e silêncios, a saúde começa sempre num olhar atento.

A inteligência artificial entrou de forma discreta, mas definitiva, no quotidiano...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a escolha de Paulo Barreto para representante da República para a Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas