Maria Iria Gomes dos Santos Silva

«Mãe, 2 anos, como tem sido difícil seguir em frente sem ti. Como é difícil não poder te ligar e compartilhar as notícias boas ou desabafar quando algo ruim acontece. Nunca imaginei que lidar com a tua ausência seria tão difícil. Os anos passam, mas não fica mais fácil. Ao pensar em ti e nas últimas palavras trocadas, o meu coração aperta e não consigo conter as lágrimas.

Peço a Deus que te guarde sempre como um dos seus anjos, para que um dia nos possamos encontrar e matar toda a saudade que teima em não ir embora.»

A família informa que será celebrada uma missa de

2º ano de eterna saudade em seu nome, na próxima terça-feira, dia 10 de fevereiro 2026, pelas 17h30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Agradecendo antecipadamente a quem quiser participar nesta sagrada eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 9 de fevereiro de 2026