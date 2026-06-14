É com imenso pesar e eterna saudade que seus irmãos, João Pedro Faria companheira e filhos , Angela Faria Afonseca marido e filhos, Teresa Faria Araújo marido e filhos , Maria José Faria e filhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento de MARIA GORETE GOMES FARIA, residente que foi na freguesia de São Martinho.

O funeral realiza-se Hoje, Domingo dia 14/06/2026, no Cemitério de São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 10:30 horas, na Capela do referido Cemitério, prosseguindo o cortejo fúnebre para jazigo no mesmo .

A família muito reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa de 7º dia, em sufrágio da sua alma, na próxima Quinta-feira dia 18 de Junho, pelas 19:00 horas, na Igreja da Nazaré – São Martinho, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este ato.

Agradecem, também, reconhecidamente, todas as expressões de afeto e carinho enviadas por todos os amigos aos familiares.

Funchal,14 de junho de 2026