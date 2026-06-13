Sérgio Gonçalves leva exposição sobre a Madeira e a União Europeia a Santa Cruz

A exposição itinerante “A Madeira e a União Europeia” foi inaugurada em Santa Cruz, este sábado, dia 13 de junho, na Casa da Cultura de Santa Cruz, onde ficará patente até ao próximo dia 3 de julho. Depois da primeira apresentação, realizada em Machico, a iniciativa prossegue assim o seu percurso pelos diversos concelhos da Madeira.
Promovida pelo eurodeputado Sérgio Gonçalves, a exposição visa informar sobre o percurso da Madeira no projeto europeu, bem como sobre o impacto da integração europeia no desenvolvimento económico, social e territorial da Região.
A sessão contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão e do Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico e Cultural da autarquia, o Dr. Nélio Pão.
Com caráter itinerante, esta exposição irá passar pelos vários concelhos da Região. Entre os temas abordados nas diversas montagens estão os tratados europeus, o Estatuto das Regiões Ultraperiféricas, o papel dos fundos comunitários no desenvolvimento regional e a representação madeirense no Parlamento Europeu.
A mostra destaca a importância de assinalar quatro décadas de participação portuguesa no projeto europeu, recordando o papel que a União Europeia teve na transformação da Madeira e na criação de instrumentos adaptados às especificidades das Regiões Ultraperiféricas.
Particular atenção é também dada ao contributo dos fundos europeus para a construção de infraestruturas e para a concretização de projetos estruturantes na Região. Ao mesmo tempo, sublinha a relevância do Estatuto das Regiões Ultraperiféricas, que permite que seja reconhecido, no quadro europeu, os desafios próprios de regiões como a Madeira e que tem permitido criar programas específicos para combater as desvantagens estruturais que a Região enfrenta.
Depois da passagem por Santa Cruz, a exposição seguirá para o Funchal durante o mês de julho, dando continuidade ao seu percurso pela Madeira e Porto Santo.
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