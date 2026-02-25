Maria Filomena de Nóbrega da Fonte

Sua filha, Maria Valentina de Nóbrega e restante família, com enorme e profundo pesar comunicam às pessoas de suas relações e amizades, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi no sítio da Vargem na freguesia do Caniço. O funeral realiza-se hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

Na próxima Sexta-feira, dia 27 de fevereiro, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 18h30, a missa em sufrágio da sua alma, na Igreja Matriz do Caniço, reiterando-se os antecipados agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

A Administração da Correia & Nóbrega Construções participa, com profundo pesar, o falecimento de D. Filomena de Nóbrega da Fonte, viúva do Sr. Martinho de Nóbrega, um dos fundadores desta empresa. Com gratidão pela sua presença na nossa história, guardamos a sua memória com carinho e respeito.

Caniço, 25 de fevereiro de 2026