Maria Encarnação Rodrigues Nunes Gonçalves

Seus filhos, genros, netos, seus irmãos, cunhados sobrinhos e os demais familiares, com enorme e profundo pesar comunicam a partida da sua querida parente, residente que foi na freguesia de Santa Maria Maior – Boa Nova.

O funeral realiza-se hoje às 13h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para inumação em jazigo.

Será precedido da missa de corpo presente às 13h00, na referida Capela.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

A missa do 7º dia será celebrada na próxima Quarta-feira, dia 10 de Dezembro, às 18h00, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus – Boa Nova.

A família agradece, antecipadamente, a todos os que participarem nesta celebração.

A empresa Imefar, a sua gerência e colaboradores endereçam à família as sentidas condolências e participam o falecimento da Sra. Encarnação Gonçalves, mãe da sócia gerente, Sandra Gonçalves e dos sócios, Susana Gonçalves e David Gonçalves. O funeral realiza-se hoje, com missa às 13h00, na Capela do Cemitério de São Martinho, prosseguindo a inumação em jazigo.

Funchal, 6 de Dezembro de 2025