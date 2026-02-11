Maria dos Reis de Sousa

Seus filhos, noras, genro, netos e bisnetos, seus sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Impasse da Canarinha, Arco da Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 11/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Loreto, Arco da Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 14/02/2026, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Loreto, Arco da Calheta, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Centro de Saúde de Santana, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Arco da Calheta, 11 de fevereiro de 2026