Seus irmãos, Carlos Ganança, Lúcia Ganança, Luís Ganança, Maria da Luz Ganança, Maria do Céu Ganança e António Marcelino Ganança comunicam o falecimento da sua irmã, Maria de Fátima Pereira Ganança (Fatiminha), residente ao Lombo do Meio, freguesia dos Canhas e concelho da Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza esta quinta-feira, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas, prosseguindo para Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade-Canhas, onde haverá missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para inumação no cemitério do mesmo.

A família agradece a todas as pessoas que acompanhem e participem através das suas manifestações de carinho, apoio, orações e presença no funeral e na eucaristia.

A família informa que a missa de 7.°dia após a sua partida e do encontro definitivo com Deus será realizada no sábado, dia 13 de setembro, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade-Canhas, agradecendo antecipadamente a todos quantos possam participar nesta eucaristia.

A família agradece o carinho, a dedicação e disponibilidade de toda a Equipa Médica, Enfermagem, Assistentes Operacionais, Pessoal Administrativo do Serviço de Internamento do Centro de Saúde da Calheta, o Lar da Ajuda, o Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo profissionalismo como cuidaram da sua familiar, bem como todos os familiares e amigos que apoiaram neste momento de despedida.

A família solicita a quem acompanhar o seu funeral, se for possível que leve roupa branca.

A todos, a família expressa a sua mais profunda e sincera gratidão!

Canhas, 10 de setembro de 2025