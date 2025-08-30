MADEIRA Meteorologia
30-08-2025
Maria de Fátima de Gouveia Mendonça Gomes
Faleceu com 74 anos
  • Freguesia| Funchal

Seu marido, filho, nora, neta, neto, irmão, cunhada, cunhados, sobrinhas, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria de Fátima de Gouveia Mendonça Gomes, natural e residente no Monte.

O funeral realizar-se-á segunda-feira, dia 01 de setembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 07 de setembro, na Igreja Paroquial do Livramento, Funchal, pelas 10:15h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 30 de agosto de 2025

