Maria de Araújo Gonçalves Vasconcelos

Seus filhos, nora, neta, irmãos, sobrinhos e os demais familiares presentes e ausentes, com grande e profundo pesar comunicam às pessoas de suas relações e amizades, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi ao sítio da Ribeirinha na freguesia da Camacha.

O funeral realiza-se hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha.

Finda a cerimónia, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

No próximo Domingo, dia 7 de Dezembro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada pelas 07h30, a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial da Camacha.

A família renova os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 2 de Dezembro de 2025