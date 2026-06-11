Maria da Glória Pestana

Deixa saudades às suas filhas, filhos, noras, genros, netos, bisnetos, sobrinhos, irmãs, cunhados, amigos, vizinhos e restantes familiares.

Residia no Sitío das Fontes, Estreito Câmara de Lobos, sendo atualmente residente no Lar Living Care, Câmara de Lobos.

Sairá do Hospital Dr. Nélio Mendonça, hoje, às 12h30.

Velório: Igreja Paroquial de Nossa Senhora, Estreito de Câmara de Lobos, a partir das 13h00.

Missa de Corpo Presente: Hoje, às 14h00, seguindo-se o cortejo para o cemitério da freguesia.

Missa do 7.º Dia, Domingo, 14/06/2026, às 11h00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

A família enlutada agradece, com profunda gratidão, à direção, enfermeiros, auxiliares e restante equipa do Lar Living Care, Câmara de Lobos, pelo carinho, dedicação e cuidados prestados.

Estreito Câmara de Lobos, 11 de junho de 2026