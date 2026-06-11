MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

11-06-2026
Maria da Glória Pestana
Maria da Glória Pestana
Faleceu com 89 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Deixa saudades às suas filhas, filhos, noras, genros, netos, bisnetos, sobrinhos, irmãs, cunhados, amigos, vizinhos e restantes familiares.

Residia no Sitío das Fontes, Estreito Câmara de Lobos, sendo atualmente residente no Lar Living Care, Câmara de Lobos.

Sairá do Hospital Dr. Nélio Mendonça, hoje, às 12h30.

Velório: Igreja Paroquial de Nossa Senhora, Estreito de Câmara de Lobos, a partir das 13h00.

Missa de Corpo Presente: Hoje, às 14h00, seguindo-se o cortejo para o cemitério da freguesia.

Missa do 7.º Dia, Domingo, 14/06/2026, às 11h00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

A família enlutada agradece, com profunda gratidão, à direção, enfermeiros, auxiliares e restante equipa do Lar Living Care, Câmara de Lobos, pelo carinho, dedicação e cuidados prestados.

Estreito Câmara de Lobos, 11 de junho de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

João Gião é uma boa escolha para treinar o Nacional?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas