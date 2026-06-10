Maria Celina de Sousa

Seus filhos, nora e neto, seus sobrinhos e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Velha da Ajuda, São Martinho, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 10/06/2026, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 11:45 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça e dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Funchal, 10 de junho de 2026