Maria Celeste Pestana Araújo

Suas irmãs, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa imã, tia e parente, residente que foi Sítio da Cova, Caminho Chão, freguesia da Ribeira Brava. Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da residência assistida Dilectus à freguesia de São Martinho pelas 14:00 horas, para Igreja Paroquial da Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente às 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da localidade.

No próximo domingo pelas 12:00 horas, na supra citada igreja, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma.

A família muito reconhecida, agradece antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Endereça ainda um muito reconhecido agradecimento, a todas as equipas da residência assistida Dilectus, por todos os cuidados que prestaram à sua familiar com inigualável saber carinho e dedicação.

A todos um enorme Bem-Haja.

Ribeira Brava, 11 de dezembro de 2025