Maria Bela Carvalho

Sua cunhada, sobrinhos e os demais familiares, com enorme e profundo pesar, participam a partida da sua querida parente, natural do sítio do Serrado, freguesia do Porto da Cruz, e residente que foi no Lar de São Francisco, no Funchal, cujo funeral se realiza hoje pelas 15h00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para inumação em jazigo.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 14h30, na referida capela.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente às pessoas que com a sua oração e participação a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Agradecem todo o profissionalismo, dedicação e carinho da equipa médica, de enfermagem e auxiliares do 3.º piso nascente do H. dos Marmeleiros.

Especial reconhecimento e gratidão ao Lar de São Francisco, nomeadamente ao assistente espiritual Pe. Alexandre Jorge, ao Dr. Eduardo e Dra. Nádia, assim como ao médico assistente, equipa de enfermagem e restante pessoal afeto, ficado aqui registado pela família todo o agradecimento nos cuidados tidos para com a Sra. Maria Bela, aquando da sua passagem nas referias instituições.

A todos um Bem-Haja!

Domingo, dia 27 de abril, sendo o 7.º dia da sua morte, será celebrada pelas 07h30 a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Guadalupe – Porto da Cruz, pelo que renova os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 24 de abril de 2025