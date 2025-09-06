Seus filhos, noras, netas, netos, irmãs, irmãos, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Alcinda Gomes Camacho Ferreira, natural de São Martinho e residente que foi na freguesia de Santa Luzia.

O funeral realizar-se-á terça-feira, dia 9 de setembro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 12:00h e as 13:30h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30h prosseguindo para inumação em jazigo, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quinta-feira, dia 11 de setembro, na Igreja Paroquial de Santa Luzia, Funchal, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 6 de setembro de 2025